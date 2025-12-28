Luto en el mundo del espectáculo: Muere legendaria actriz y cantante internacional a sus 91 años

Durante este domingo una triste noticia remeció al mundo del cine. Se trata del fallecimiento de Brigitte Bardot, icónica actriz y cantante francesa, a sus 91 años. Bardot es considerada una leyenda del cine y una histórica defensora de los derechos de los animales.

La información fue confirmada mediante un comunicado emitido por la fundación que lleva su nombre. Hasta ahora, no se entregaron más detalles sobre su deceso:

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”.

Muere legendaria actriz y cantante internacional a sus 91 años

Tal fue la magnitud de la figura de Brigitte Bardot, que incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo palabras para la ícono del cine: “Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne, Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad”.

“Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo”, cerró el mandatario.

Entre sus películas más destacadas está “Y Dios creó a la mujer”, “La verdad”, “Vida privada” y “El desprecio”, entre otras. Pero su figura trascendió la pantalla, convirtiéndose en un sex symbol, referente de estilo y en una figura clave del cine europeo de mediados del siglo XX.

Brigitte Bardot decidió alejarse definitivamente del cine en 1973, cuando aún no cumplía los 40 años. Desde entonces, optó por enfocar su vida en el activismo y la defensa de los animales.

Fue así como en 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, desde donde impulsó diversas iniciativas en contra del maltrato animal.

En sus últimos años, la actriz residía en el sur de Europa, dividiendo su tiempo entre La Madrague y una segunda vivienda rural llamada La Garrigue, un lugar que contaba con una capilla privada y donde acogía a distintos animales bajo su cuidado.

