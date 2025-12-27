27 Dic, 2025. 19:25 hrs

Calor en la Región Metropolitana: Esta semana llegaría la primera ola de calor con hasta 35 grados en la capital

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del clima para la próxima semana en la capital, y reveló la posible ola de calor.

Por Sebastian Contreras

También puedes ver en RadioActiva: «Yo no quiero ser partícipe de esta estupidez»: Pamela Díaz paró en seco al panel de Hay Que Decirlo y tomó drástica decisión

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último