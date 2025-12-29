En medio de rumores de quiebre amoroso: Popular futbolista chileno es vinculado con reconocida modelo

Durante este fin de semana, aumentaron los rumores de un supuesto quiebre amoroso entre Pablo Galdames y Cata Vallejos.

Esto debido a que el futbolista fue vinculado con Silvina Varas, popular exchica reality.

Fue el portal de farándula, Infama que a través de historias en Instagram dio a conocer que Pablo Galdames habría sido visto junto a la joven en un evento nocturno en Santiago.

«Pablo Galdames, ex de Cata Vallejos, anoche en AO (After Office) con Silvina Varas, muy acaramelados», escribió un usuario en la caja de comentarios, lo que no pasó desapercibido.

¿Quién es Silvina Varas?

Silvina Varas en una conocida modelo, quien consiguió gran popularidad luego de su paso por el reality de Mega «Doble Tentación» (2017).

Actualmente, es muy activa en redes sociales. De hecho, suma cerca de 800 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su vida personal y profesional.

Vale señalar que antes de que fuera vinculada con Pablo Galdames, Silvina estuvo en una relación con Maxi Ferres, con quien estuvo en el reality ya nombrado.

Y tras múltiples años, confirmaron el fin del romance. La misma modelo dio a conocer que pasaron momentos complicados

Si bien en agosto de este año, fueron vistos juntos, Silvina Varas descartó una posible reconciliación.

Incluso, según informó Alfombra Roja, la modelo reveló que abandonó la casa en la que vivían y que inició terapia.

Con respecto a la vez que fueron vistos juntos, la ex participante de Doble Tentación aseguró que se trató de una conversación que tenían pendiente.

«Nos juntamos a hablar casi dos meses después de todo el escándalo. Tres años conviviendo en pareja es para que llegue la madurez de poder disculparse con el corazón», indicó de acuerdo al medio ya nombrado.

