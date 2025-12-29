Calor en la Región Metropolitana: Yael Szewkis impacta en TVN tras adelantar que se esperan 35 grados o más en estos días de la semana ¡Calor en Santiago! En la mañana de este lunes, la meteoróloga de TVN encendió las alarmas tras pronosticar altas temperaturas para los próximos días en la capital del país. Revisa las palabras de las especialistas.