Muere querido actor que brilló en diversas películas: falleció en Puerto Montt

El mundo del cine se encuentra de luto por la lamentable muerte de un popular actor del mundo del cine. Hablamos de Pablo Moret, quien tenía 92 años perdió la vida el pasado 28 de diciembre en Puerto Montt.

El recordado intérprete vivía hace más de cuatro décadas en la ciudad ubicada en el sur de Chile.

Vale señalar que todavía no se revela públicamente la causa del fallecimiento.

La trayectoria de Pablo Moret en la pantalla grande

El actor destacó en el cine latinoamericano. Nació en 1993 en Francia y a los 20 años llegó a Argentina donde fue guiado por la actriz Hedy Crilla.

Pablo Moret vivió uno de sus mejores momentos entre las décadas de los 50 y 60, cuando fue parte de destacadas películas como «María Magdalena» (1954), «Dar la cara» (1962) y más.

Durante su carrera pudo trabajar con grandes figuras de dicho periodo como Aída Luz, Laura Hidalgo e Isabel Sarli.

Además, en 1998 obtuvo el papel de Jarvis Liudas en los «Los tallos amargos». Personaje que lo hizo alcanzar gran popularidad en una de las producciones es más destacadas en dicho periodo.

Vale señalar que debido a su carisma y estilo fue apodado por la crítica y público como el «segundo James Dean». De este modo, se volvió en un ícono masculino de la época.

En los años sesenta, Pablo Moret se tomó una pausa en su carrera y se dedicó más a su vida personal.

Luego, en los ochenta, regresó y fue parte de películas como «Los días de junio» (1985) y «La virgen gaucha» (1987). En dicho periodo tomó la decisión de ir a vivir a Puerto Montt.

De este modo, en dicha ciudad se dedicó a atender su Restaurant Posada STOP Chinquihue.

Vale señalar que la muerte de Pablo Moret ha causado gran impacto, debido a la importancia que tuvo el actor para el cine latinoamericano.

