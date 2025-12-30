Latife Soto impacta tras predecir inesperadas muertes y un atentado contra periodista chileno: «Cuídense, protéjanse»
En una de las clásicas transmisiones en vivo que realiza junto a José Antonio Neme, Latife Soto encendió las alarmas con sus predicciones.
Durante la noche de este domingo, Latife Soto volvió a realizar una de sus clásicas transmisiones en vivo junto a José Antonio Neme. De este modo, la tarotista tiró sus cartas y lanzó predicciones con respecto al próximo año.
Si bien la guía espiritual señaló que se espera un año positivo en términos generales, adelantó unas preocupantes situaciones que ocurrirían.
En concreto, la tarotista indicó que reconocidas figuras morirían y que un periodista chileno podría sufrir un ataque.
Preocupantes predicciones de Latife soto para el próximo año
En el espacio que comparte con José Antonio Neme, la tarotista señaló: «Yo anoté que este otro año una mujer involucrada en política va a fallecer».
«Va a haber un luto de otra mujer conocida, famosa, como de televisión. A lo mejor tiene sus años, no sé, pero se ve como que también va a tener problemas y va a partir de este plano», agregó Latife Soto.
Además, la guía espiritual indicó: «Un varón mayor, también de televisión, puede partir. Esto yo no lo digo como que es un decreto, (pero) podría decir. Dice que hay alguien que no está bien de salud y se va a desarrollar algo muy rápido».
En este contexto, Latife Soto también encendió las alarmas tras adelantar que un periodista chileno podría ser víctima de un ataque o atentado.
«Un periodista muy conocido en nuestro país va a tener un ataque tipo atentado o asalto. Tienen que cuidarse cuando anden haciendo las notas, porque la gente va a estar violenta», señaló la popular tarotista.
Asimismo, aprovechó de hacer una advertencia. «Toda la gente que está reportando, cuídense, protéjanse, no expongan tanto. La gente está media agresiva y media loquita», mencionó.
