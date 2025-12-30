Tras grave accidente de tránsito: Destacado artista chileno se encuentra en coma inducido

Recientemente, se dio a conocer que un reconocido artista nacional se encuentra en un delicado de estado de salud tras sufrir preocupante accidente de tránsito.

Se trata de Angelo Pierattini, destacado músico chileno que es reconocido por su larga trayectoria en la escena del rock y ser parte de la banda Weichafe. El artista pasa un momento complejo y permanece en coma inducido.

El trágico accidente ocurrió cerca de las 13:00 horas de este lunes, en la ruta 68. De acuerdo a la información que se maneja, fue impactado en la parte trasera por otro vehículo, lo que le provocó preocupantes lesiones,

Culto de La Tercera dio a conocer que desde el entorno de Angelo Pierattini indicaron que permanece en coma inducido. Esta medida tiene el objetivo de que baje la inflamación que provocó un hematoma en la cabeza debido a una fractura.

Además, el músico también habría sufrido fracturas en las costillas y complicaciones en los pulmones. Debido a esto, se encuentra bajo observación.

Vale señalar que amigos y familiares de Pierattini han pedido mandar fuerzas y oraciones para su recuperación.

La destacada trayectoria de Angelo Pierattini

Pierratini es un importante cantautor chileno del siglo XXI. Los inicios de su carrera se remontan a la década de los 90, cuando era la segunda guitarra de Bambú.

Posteriormente, alcanzó mayor reconocimiento en la reconocida banda Weichafe, donde destacó por su trabajo como guitarrista y vocalista.

Vale señalar que en 2006 se presentó en Festival de Viña junto a Chancho en Piedra debido a su colaboración con Pablo Ilabaca. Además, ha participado en importantes proyectos como 31 Minutos.

Dentros de los reconocimientos que Angelo Pierattini ha obtenido durante su carrera se encuentran el premio Altazor por Fuego en Los Andes y el premio Pulsar 2014 por Baila Dios.

