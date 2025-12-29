Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: «Va a haber harto problemita»

Durante este fin de semana, en una nueva transmisión en vivo a través de Instagram, Latife Soto volvió a sorprender tras tirar sus cartas y lanzar diversas predicciones

En conversación con el rostro de Mega, José Antonio Neme, la tarotista se refirió a diversas situaciones que ocurrirían en Chile durante el próximo año.

Latife Soto sorprende con sus predicciones para el próximo año

La guía espiritual dio a conocer que durante el 2026 se desarrollarían diversos cambios que le traerían algunos problemas al próximo Gobierno.

«En nuestro país viene mucha protesta, demasiada, pero el gobierno va a hacer un arreglo económico», señaló Latife Soto al inicio de la transmisión.

«Nuestro peso se va a mantener en un buen nivel económico, estable. Llegan inversiones a Chile, grandes inversiones, mucha construcción. Mucho trabajo en el litio y en el oro», agregó la tarotista.

Además, adelanto detalles de que lo que se ocurriría en invierno del 2026. «Tres meses de lluvias intensas. Empieza a llegar a la zona central. Viene harta lluvia», aseguró Latife Soto.

Por otro lado, con respecto al resto del continente, mencionó: «En todo Latinoamérica, incluido Chile, en 2026 va a haber harto problemita de tratar de controlar a los rebeldes, entonces se ve mucho barco gringo en nuestras costas».

«(Pasará) en Argentina, Chile, Perú, Colombia… ya controlan Venezuela y van a empezar a observar para que no se pongan rebeldes en otros países», agregó Latife Soto en su transmisión con José Antonio Neme.

En este sentido, expresó: «Lo que pasa es que hay venezolanos que se van a escapar, entonces vamos a ver a muchos militares en nuestras aguas».

Sin embargo, esto no es todo. Latife Soto mencionó que se podría desarrollar un movimiento telúrico.

«Esta semana vamos a sentir un sismo de entre 5 y 6 (grados), entre Copiapó y Viña. Esas ciudades se me mostraron», indicó la popular tarotista.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google