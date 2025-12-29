Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: «Va a haber harto problemita»
En una reciente transmisión en vivo con José Antonio Neme, Latife Soto adelantó diversas cosas que ocurrirían durante el 2026.
Durante este fin de semana, en una nueva transmisión en vivo a través de Instagram, Latife Soto volvió a sorprender tras tirar sus cartas y lanzar diversas predicciones
En conversación con el rostro de Mega, José Antonio Neme, la tarotista se refirió a diversas situaciones que ocurrirían en Chile durante el próximo año.
Latife Soto sorprende con sus predicciones para el próximo año
La guía espiritual dio a conocer que durante el 2026 se desarrollarían diversos cambios que le traerían algunos problemas al próximo Gobierno.
«En nuestro país viene mucha protesta, demasiada, pero el gobierno va a hacer un arreglo económico», señaló Latife Soto al inicio de la transmisión.
«Nuestro peso se va a mantener en un buen nivel económico, estable. Llegan inversiones a Chile, grandes inversiones, mucha construcción. Mucho trabajo en el litio y en el oro», agregó la tarotista.
Además, adelanto detalles de que lo que se ocurriría en invierno del 2026. «Tres meses de lluvias intensas. Empieza a llegar a la zona central. Viene harta lluvia», aseguró Latife Soto.
Por otro lado, con respecto al resto del continente, mencionó: «En todo Latinoamérica, incluido Chile, en 2026 va a haber harto problemita de tratar de controlar a los rebeldes, entonces se ve mucho barco gringo en nuestras costas».
«(Pasará) en Argentina, Chile, Perú, Colombia… ya controlan Venezuela y van a empezar a observar para que no se pongan rebeldes en otros países», agregó Latife Soto en su transmisión con José Antonio Neme.
En este sentido, expresó: «Lo que pasa es que hay venezolanos que se van a escapar, entonces vamos a ver a muchos militares en nuestras aguas».
Sin embargo, esto no es todo. Latife Soto mencionó que se podría desarrollar un movimiento telúrico.
«Esta semana vamos a sentir un sismo de entre 5 y 6 (grados), entre Copiapó y Viña. Esas ciudades se me mostraron», indicó la popular tarotista.
