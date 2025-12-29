Preocupación por estado de salud de popular figura de TV que tendrá que ser operado tras fuertes dolores

Recientemente, un popular influencer y figura televisiva generó gran preocupación tras dar a conocer que fue internado de urgencia luego sentir intensos dolores en la zona abdominal.

Se trata ni más ni menos que de Danilo 21, quien utilizó sus redes sociales para comunicar la situación. En este sentido, indicó que los primeros síntomas fueron vómitos y molestia en el estómago.

«Pienso que me hicieron brujería. Gente, no sé qué me pasó, vomité mucho», indicó a través de su canal de difusión en Instagram.

De este modo, se realizó exámenes médicos y los resultados arrojaron que tiene cálculos en la vesícula.

Danilo 21 entrega detalles de su estado de salud

Horas después de su primer reporte, el influencer y panelista de televisión actualizó su estado de salud. «Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy mejor, bastante mejor la verdad con los remedios que me pusieron ayer a la vena. Recuperándome también… Y nada», señaló.

En este sentido, Danilo 21 dio a conocer que próximamente deberá ser operado. «Ahora tengo que esperar, me tengo que hacer unos exámenes más. Me van a operar, se supone, como en un par de semanas, así que, por el momento, estoy bien. Ya se me fue también el resfrío, y nada, a cuidarme, nomás, gente, hasta que me operen de la vesícula y de los cálculos, y todas esas cosas que yo tengo», indicó.

En tanto, para finalizar expresó: «Ojalá que no vuelva a vomitar de nuevo así en alguna otra parte. Y nada (…) Igual me tengo que cuidar bastante del estómago, pero estamos mejor».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google