«Vieja cu…» y «Con esa cabeza…»: Anita Alvarado arremetió con todo contra Paty Maldonado tras polémica con Inna Moll

En el último capítulo del pódcast «Juzgamos y Nos Funamos«, de Danilo 21, estuvo como invitada Anita Alvarado. La «Geisha» habló de todo en la conversación que duró más de una hora.

Pero sin duda, el momento más controversial fue cuando habló respecto a la polémica entre Inna Moll y Paty Maldonado. Cabe recordar que todo esto comenzó con un video en TikTok, donde Inna Moll, en pleno Miss Universo, realizó un trend, en el que hacía un gesto similar a consumir droga.

En aquella ocasión, Paty Maldonado disparó sin filtro en su contra, llegando al punto de que incluso la mamá de Inna Moll salió a defender a su hija. «Una estúpida como esa no puede… que dé un paso al lado (…) No nos representa. Que la saquen, la tienen que sacar«, dijo Paty Maldonado en ese momento.

Anita Alvarado arremetió con todo contra Paty Maldonado tras polémica con Inna Moll

Ahora, Anita Alvarado recordó este momento en la conversación con Danilo 21, quien le explicó un poco mejor el trasfondo del trend. Sin embargo, la Geisha argumentó: «Yo honestamente creo que la niña se equivocó. Yo dije: ‘¡Qué tontera más grande’!».

«Pero estoy con la mamá que defiende a su hija, porque las mamás defendemos a los hijos, aunque se equivoquen», agregó.

Respecto a la polémica por el gesto referente a la droga, Anita Alvarado lanzó un duro «palo» sin filtro a Paty Maldonado: «Pero esta vieja c… que tenía negocios, que tenía gente que les tapaba el negocio, que no venga con h… de que no era referente para Chile, porque Paty tampoco es referente para Chile«.

Ante esto, Danilo 21 le preguntó si creía que Paty Maldonado tenía un problema con la belleza, a lo que ella respondió: «Pero si ella no sabe de belleza, ¡¡Estás loco! ¡Con esa cabeza, ni c…!! ¿Tú crees que alguna vez se vio al espejo y dijo: ‘Soy bella’?».

«¡Estás loco! ¡Con esa cabeza, ni c…!«, remató Anita Alvarado.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google