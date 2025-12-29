Junior Playboy se sincera sobre su lucha contra la depresión: «Me encerré en mi mundo»
Junior Playboy estuvo presente en Primer Plano. Instancia en la que habló de diversas cosas de su vida personal.
Recientemente, el popular chico reality Junior Playboy estuvo presente en el programa de Chilevisión, Primer Plano. Instancia en la que habló sobre el momento que está viviendo, salud mental y mucho más.
En este sentido, dio a conocer que enfrentó una complicada depresión.
«La depresión es tristeza, pero yo no tenía tristeza. Tenía ganas de no hacer nada, de mirar las cosas como ‘qué importa, me acuesto y mañana como’. Sin interés, desagradable, pesado, fome. Las tenía todas y lo reconozco», explicó Junior Playboy.
«Pero nadie me vio así, porque yo me encerré en mi mundo», agregó.
En este sentido, expresó: «Yo traté de cambiar. Tengo cuarenta años, debo ser otra persona, tener una voz ronca. Pero, ¿sabes qué?, ahora digo yo: ‘no, me importa un comino, no voy a cambiar jamás’. El que me conoce de chico sabe que soy la misma persona. Yo me pego un aplauso por mí, porque la verdad también vale. Y bacán, po. Ser honesto, no andar con la puñalada, se puede decir».
Junior Playboy y su arribo a la creación de contenido para adultos
Además, en esta instancia el exparticipante de Palabra de Honor se refirió a su llegada a Arsmate, plataforma de contenido para adultos.
«Lo hablé con mis hijos, (porque) para mí es tema. Yo les dije: ‘quiero que entiendan que todo lo hago por ustedes, y a mí no me da vergüenza’. No tengo nada que esconder», señaló Junior Playboy.
