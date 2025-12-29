Un año marcado por el luto: Los famosos chilenos que nos dejaron este 2025

Este 2025 estuvo marcado por la muerte de diversos famosos. Entre ellos figuras del mundo del espectáculo, arte y más.

Dentro de ellos se encuentran la de Miguel Piñera, Tommy Rey y muchas más.

Los famosos que nos dejaron este 2025

Tommy Rey

Nació el 13 de julio de 1944 y falleció el 26 de marzo de este año. Fue muy querido en nuestro país por ser el vocalista y líder de la banda de Tommy Rey y su Gran Orquesta.

Teresita Reyes

Nació el 6 de mayo de 1950 y falleció el 24 de mayo de este año. La destacada actriz fue un personaje muy querido de la televisión chilena.

Héctor Noguera

Nació el 8 de julio de 1937 y falleció en 28 de octubre de este 2025. Fue un destacado actor, director de teatro y académico. Durante su carrera brilló en teatro, cine y televisión.

Willy Benítez

Nació el 9 de abril de 1946 y falleció el 20 de septiembre de este año. Destacado humorista e importante figura de la música nacional. Fue parte de diversas bandas importantes de rock y pop en Chile.

Gabriela Medina

Nació el 7 de octubre de 1935 y falleció el 16 de junio de este año. Popular actriz nacional que brilló por su trabajo en teleseries y teatro.

Miguel Piñera

Nació el 18 de octubre de 1954 y falleció el 28 de febrero de este año. Era conocido como Miguel «Negro» Piñera. Fue hermano del también fallecido expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Fue cantante y empresario. Destacó por su carisma y ser un ícono de la vida nocturna en Chile.

Por otro lado, algunas figuras internacionales que perdieron la vida durante este 2025 son el escritor Mario Vargas Llosa, el cantante Ozzy Osbourne, el luchador Hulk Hogan, diseñador Giorgio Armani, el futbolista Diogo Jota y más.

