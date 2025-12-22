«Esos sí que corren peligro»: Latife Soto sorprende con nuevas predicciones para el primer año del gobierno de José Antonio Kast

Recientemente, Latife Soto generó gran sorpresa tras lanzar sus predicciones con respecto al próximo año y el inicio del gobierno de José Antonio Kast.

Esto ocurrió en un reciente live que realizó a través de Instagram con el rostro de Mega, José Antonio Neme. Instancia en la que sacó sus cartas y expresó: «Salió (la carta de) la cosecha, los cacahuates y el desamor. ¿Qué es lo que significa para el nuevo gobierno en 2026? Tú cachai: ahora los presidentes pololean, se tiran besitos y se tratan bien, pero va a haber una decepción».

Además, Latife Soto indicó que «se van a encontrar con cosas que le van a dar pena… por ejemplo, en la parte económica, no hay plata… como dice Milei».

«Este presidente va a tratar de buscar ayuda, se aliará con gente que pueda traer dinero y va a estabilizar el país con trabajo. Va a haber trabajo», agregó la guía espiritual.

En este sentido, expresó: «Los cacahuates hablan de buscar la estabilización económica y laboral».

La predicción de Latife Soto sobre la delincuencia

Además, Latife Soto lanzó una predicción con respecto a la delincuencia.

«Otra cosa: los delincuentes… esos sí que corren peligro. Van a haber formas de parar el leseo de que los cabros chicos queden inmunes porque se les ocurrió quemar una iglesia, un colegio o un profesor. No van a quedar inmunes, les van a quitar todos sus beneficios», indicó la tarotista.

Frente a esto, José Antonio Neme se mostró algo incrédulo.

«No es que quiera tirar para abajo el país, ojalá sea todo perfecto, pero no creo que sea tan así», indicó el rostro de Mega.

«Van a arreglar tres puntos: económico, trabajo y seguridad», le señaló Latife Soto.

