Shishitrineo, el evento de la coordinadora social Shishigang y Pablo Chill-e que recorrerá las calles de Puente Alto: horarios y artistas que dirán presente

El Shishitrineo ya se volvió una tradición. Este evento liderado por Pablo Chill-E lo organiza todos los años la Coordinadora Social Shishigang. Y este año se desarrolla hoy, lunes 22 de diciembre.

La actividad consiste en un camión que se disfraza de trineo y pasa por distintos lugares de Puente Alto. De este modo se hacen actividades enfocadas en los niños en las distintas paradas.

Vale señalar que el trineo es comandado por ni más ni menos que Pablo Chill-E, quien es acompañado por más artistas que cantan, hacen regalos y buscan regalar un gran momento a los niños.

¿En qué sectores pasará el Shishitrineo y qué artistas dirán presente?

A través de sus redes sociales, la Coordinadora Social Shishigang, agrupación que organiza el evento, dio a conocer la información sobre la actividad.

«Este lunes 22 de diciembre se desarrollará nuestra quinta versión del esperado Shishitrineo a partir de las 17:30 horas por las calles de nuestra comuna», indicaron.

«El recorrido será en tres estaciones establecidas en las cual abra show artístico, musical, regalitos para nuestras infancias y muchas sorpresas más», indicó.

La primera parada del Shishitrineo será a las 17:30 horas aproximadamente en la población Los Andes. Luego, a eso de las 19:00 horas, llegará a la Villa Mariano Latorre y la última parada será tipo 21:00 horas en El Rodeo – Bajos de Mena.

Vale señalar que desde la organización recomendaron no correr junto o cerca del camión para asegurar el bienestar de todos. Además, aclararon que es una actividad libre de humo y alcohol. Incluso, llamaron a ser conscientes con el tema de la limpieza.

Los artistas que dirán presente en esta nueva versión del Shishitrineo son Pablo Chill-E, Julianno Sosa, M23, Simón La Letra, Martín White, Ben Bulgari, Pablito Pesadilla, Negra Maite, Nickla 12, Audigier, Vikytori, Yongbryel, Dainesita, DJ Plox, DJ Jonax, DJ Faedior y Maticris.

Además, habrá un espectáculo circense realizado por Circo Puente, Vicha, Lunakuyen y Trentrikawe.

Cabe destacar que el shisihtrineo será transmitido por streaming, lo que estará a cargo de Markush y Gotti.

