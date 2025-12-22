La lamentable pérdida que enluta a Patricia Maldonado: «No le debes nada a la vida. Hasta pronto»

Patricia Maldonado se encuentra viviendo un difícil momento. Durante este fin de semana, la comunicadora dio a conocer una lamentable noticia.

Resulta que el domingo 21 de diciembre, comunicó a través de redes sociales que una amiga cercana falleció.

Patricia Maldonado sufrió lamentable pérdida

A través de su cuenta de Instagram, la animadora compartió una imagen de una vista al mar y en la descripción compartió unas sentidas palabras por la pérdida.

De este modo, dio a conocer que tuvieron un vínculo que se extendió por más de 7 décadas.

«Amiga querida, no nos dimos cuenta cómo pasaron los años por nuestras vidas. Fueron 70 años de ser amigas y conocernos, de pasar tantas alegrías y también penas juntas», partió escribiendo Patricia Maldonado.

Además, expresó: «Solo quiero, por el cariño que te tengo, que descanses en paz. Fuiste una hija, hermana, tía y una madre ejemplar».

«No le debes nada a la vida. Hasta pronto, mi vieja querida», finalizó Patricia Maldonado.

Como era de esperarse, la publicación de la comunicadora generó múltiples reacciones. De este modo, recibió múltiples palabras de apoyo por parte de sus seguidores.

«Un abrazo Sra Paty para ud y su familia»; «Abrazo Patita»; «Nunca es fácil una partida…. lo siento «; «Un abrazo Paty querida»; «Una amiga del corazón en las buenas y malas, en el dolor y la pena no tiene precio solo hónrala desde lo más alto de tu corazón. Mis respeto mi amiga tb partió repentinamente y duele mucho»; «mis condolencias, un abrazo», fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Paty Maldonado.

