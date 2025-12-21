¿Por qué vino a nuestro país?: Fanáticos captaron a Luis Miguel cenando en restaurante en Chile

Durante la tarde de este sábado empezó a viralizarse en redes sociales supuestos rumores acerca de Luis Miguel. Los usuarios afirmaban que el cantante mexicano se encontraba en Chile, desde la mañana.

Con el paso de las horas, el rumor terminó por confirmarse luego de que se viralizaran videos y fotos de fanáticos que llegaron hasta el restaurante Rubaiyat, en Vitacura, y se encontraron en vivo y en directo con el «Sol de México«.

Captan a Luis Miguel cenando en restaurante en Chile

Paula Escobar fue la primera en dar la noticia en sus redes sociales. Junto a una foto del avión de Luis Miguel, escribió lo siguiente: «llegó a las 9 am con otras 5 personas. Entre ellas su hermano Alejandro. Probablemente a algún evento privado o a alguna campaña publicitaria, nada público«.

No estaba claro el motivo de la visita de Luis Miguel a Chile, puesto que no tenía agendado ningún evento público. Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez, explicó todos los detalles, a través de sus historias de Instagram: «llegó en la mañana, se mantiene acá hasta el martes, vino con un amigo doctor de él».

«Él tiene una amistad profunda con un médico chileno con quien además tiene negocios en una clínica de células madre, entonces vino por eso», agregó.

Para cerrar, explicó: «También está viendo el negocio de su viña y hoy estaba cenando en el Rubaiyat porque le encanta. No vino a un evento, vino por temas personales«.

