«Me cuesta entender la manera en la que murió»: La delicada pérdida que enluta a Luis Sandoval

Luis Sandoval, periodista de espectáculos y actual participante de El Internado, compartió un emotivo mensaje a través de sus historias de Instagram. En el video, relató la dolorosa pérdida que marcó su viaje a Pichilemu.

Se trata de su perro Nahuel, a quien cuidaba junto a su hermano. De acuerdo a lo que contó el propio Sandoval, el canino murió tras ser atropellado, por un conductor imprudente, que conducía a exceso de velocidad.

La delicada pérdida que enluta a Luis Sandoval

Luis Sandoval comunicó la sensible noticia a sus seguidores, con un video en sus historias de Instagram: «Lo estoy pasando muy mal este fin de semana, ayer en la tarde, mi otro perrito salió a la calle, y unos locos que pasaron lo atropellaron y él murió«.

«Estoy con el corazón destrozado, los perritos son parte de nuestra familia, me cuesta entender la manera en la que murió«, agregó el periodista.

En esa misma línea, Luis Sandoval se sinceró respecto a la muerte de su mascota: «No fue de viejito, no fue porque estuviera enfermo, murió por la irresponsabilidad de personas que transitan a toda velocidad por calles rurales, estoy desbastado, no logro asimilarlo y ha sido un proceso muy fuerte estas horas para mí».

Luis Sandoval, finalmente, compartió en otra historia de Instagram un video de su perro Nahuel, y comentó: «Adiós hijito mío«.

