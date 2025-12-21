«¿Quién regaló esto?»: Eduardo Fuentes sorprendió con insólita anécdota del «amigo secreto» navideño

Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, adelantaron la Navidad en su podcast «Mari con Edu«. En esa misma línea, contaron anécdotas sobre las fiestas, como la de Fuentes, con un «amigo secreto» entre compañeros de trabajo, que descolocó a todos.

Eso sí, esto habría ocurrido hace varios años, cuando el periodista trabajaba en Canal 13.

Eduardo Fuentes sorprendió con insólita anécdota del «amigo secreto» navideño

La historia de Eduardo Fuentes comienza cuando van a entregar los regalos del amigo secreto: «Empiezan a regalar los amigos secretos y dio la casualidad, que no lo supimos hasta que pasó lo que te voy a contar ahora, que yo le tuve que regalar al mismo que me iba a regalar a mí. Coincidencia».

«A mí me tocó un periodista (…) Fui a una librería y busqué un libro de periodismo muy bueno. Y le regalé un libro que estaba muy por sobre el valor, pero daba lo mismo, yo lo podía hacer y consideraba que era un buen regalo para este periodista, que había sido además ayudante mío en la universidad», explicó el periodista.

Ahí, comentó el momento en que su colega abrió su regalo: «(Dicen) ‘Para Pato Nunes’. Lo recoge. ‘¿Quién será? ¿Quién será?’. No le achuntó, entonces digo que fui yo. Y todos: ‘oh, qué buen libro’».

Hasta ahí todo bien, pero ahora venía el turno de Eduardo Fuentes para abrir su regalo: «Era como una bolsa, lo abro y lo primero que sale es un rollo de confort. Un rollo de confort. Miro adentro y había un sobre. Dentro del sobre una película pirata porno«.

«La saco, la muestro, una película pirateada porno. De hecho, en la portada salía una niña, todo lo que es…», agregó.

El ambiente se tornó tenso e incómodo, hasta que: «La Fran Lira, que era la productora ejecutiva, dice: ‘¿quién regaló esto?’. Y todos callados. De repente sale Pato Nunes y dice: ‘yo’. Y le dice: ‘justo Eduardo que te regaló un libro de periodismo’. No le dijo nada, ¿pero has cachado ese silencio incómodo? Yo creo que se sintió como el…, mal, mal, mal».

«Yo creo que él quiso hacer como un chiste, pero justo yo le regaló un regalo súper bacán y él me dio el peor regalo. (le dije) ‘no, Fran, sí todo bien, divertido. Veamos la película juntos. ¿Quién quiere ir? Préstame la pieza’. Salí para tratar a prestarle un poco de ropa, pero fue súper incómodo«, explicó Eduardo Fuentes.

Por último, Eduardo Fuentes aseguró que su colega le pidió disculpas: «Me dijo ‘perdón, yo pensé que el regalo era más en hue…, me desubique. Tú me regalaste además este libro que yo quería’. No, heavy».

