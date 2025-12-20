«Ya no prendió»: Fernando Larraín recordó cómo vivió la rutina de Javiera Contador en el Festival de Viña 2024

Fernando Larraín estuvo como invitado en el programa Tal Cual, de TV+. En el espacio que conduce José Miguel Viñuela, el actor y comediante recordó un momento complicado de su carrera.

Se trata de cuando acompañó en la Quinta Vergara a su colega, Javiera Contador. La humorista tuvo una rutina incómoda, donde el público no conectó, e incluso hubo pifias. Para salvar un poco la rutina, sus compañeros de Casado Con Hijos, salieron a hacer un sketch, que sí pudo lograr sacar risas en el público.

Fernando Larraín recordó la tensa rutina de Javiera Contador en el Festival de Viña

De entrada, Fernando Larraín comentó al respecto: «Yo estaba tranquilo, pero estar mirando detrás del escenario la pantalla y decir ‘ya no prendió‘».

«Estaba muy incómodo, y ahí el director, Diego Rougier, dijo ‘vamos, salgan ya’. Es nuestra amiga, nuestra compañera, nosotros somos Casado con hijos«, agregó el actor.

Según comentó Fernado Larraín, sabían que al público le gustaría esa parte de la rutina: «Lo teníamos planeado, pero nunca pensamos que íbamos a salir tan luego«.

Por su parte, José Miguel Viñuela dijo: «Quizás, si esa aparición hubiese sido antes, al principio, probablemente habría sorteado… es cómo tú predispones al público«.

En esa misma línea, Fernando Larraín explicó: «Era como de alguna manera la sorpresa, los argentinos muy sabiamente dicen que cuando tienes un repertorio, parte con algo fuerte, tira al medio algo fuerte y termina con algo fuerte«.

«Entonces, en esa distribución, la gente no se esperaba que Casado con hijos salga al final, era la salida«, cerró el actor.

También puedes ver en RadioActiva: «Las peores 6 horas de mi vida»: Roberto Cox entregó crudo testimonio tras ser retenido por la policía en Venezuela

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google