Aseguran que popular figura televisiva sería coanimador del Festival de Viña 2026: «Le queda perfecto»

El próxmo mes se desarrollará el tan esperado Festival de Viña 2026 y al igual que la edición pasada, el evento volverá a contar con coanimadores, quienes acomparán a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda en algunos momentos.

En este sentido, recientemente, en el programa «Sígueme», se dio a conocer que una reconocida figura de Mega cumpliría este rol.

Es importante señalar que hace algunos días, en este mismo espacio televisivo Michael Roldán indicó que Fernando Godoy sería coanimador del Festival de Viña. Y ahora revelaron otro nombre.

Revelan que popular rostro de Mega sería coanimador del Festival de Viña 2026

De acuerdo a lo que mencionaron en el programa de espectáculos, Karim Butte, quien es reportero del matinal de Mega y que ahora está reemplazando a José Antonio Neme en la conducción asumiría el rol de coanimador.

Según indicó Michael Roldan, Fernando Godoy y Butte ya estarían ensayando y preparándose para el evento viñamarino.

En este sentido, Sergio Maraboli, panelista del espacio expresó: «Experiencia, lector de noticias, hace calle, es cercano con el público, o sea, Viña 2026 le queda perfecto».

«Es un tipo que tiene mucho bagaje periodístico, que estuvo ya en CHV y lo hizo muy bien», añadió.

Además, en el programa también recordar cuando el comunicador salió de Chilevisión debido a que fue detenido por estar de fiesta durante la pandemia. Tras esto estuvo viviendo en Costa Rica y regresó hace algunos años. Desde entonces ha tenido una destacada particiáción en Mega y con su rol de coanimador seguiría consolidando su carrera.

Es importante señalar que el Festival de Viña 2026 se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero.

