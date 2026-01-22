Popular influencer se lanza sin filtros contra Junior Playboy: «Al lado de las chiquillas se corrió su pa…»

Recientemente, se estrenó un nuevo episodio del caarpol de nuestros cabros de «Vamo a Calmarno». Instancia en la que el entrevistado fue el influencer haitiano, Flaitiano.

En esta oportunidad, el popular personaje de redes sociales habló sobre diversos temas. En este sentido, sorprendió tras criticar duramente a uno de sus compañeros del más reciente reality de Diego González.

Resulta que Flaitiano arremetió contra Junior Playboy y reveló cuestionada acción que habría realizado el chico reality.

Las palabras de Flaitiano sobre Junior Playboy

En el transcurso de la entrevista, llegó la clásica dinánica de los emojis, en las cual los invitados deben elegir emojis para describir a diversas figurales, por las cuales le preguntan los conductores Jaime Proox y Roberto Rosinelli.

En este sentido, uno de los nombres que le tocó a Flaitiano fue el de Junior Playboy, quien fue parte del último reality que desarrolló Diego González.

De este modo, escogió el emoji de excremento. Para justificar su decisión, el influencer apuntó a las «actitudes» de su compañero, a quien acusó de sobrado y egreído.

Vale señalar que Flaitiano señaló que Junior Playboy «no le cae tan bien».

Además, recordó una acción en particular que realizó el chico reality en un momento en el espacio digitial.

En concreto acusó que el exparticipante de Tierra Brava se habría tocado frente a compañeras del reality.

«Al lado de las chiquillas se corrió su pajita (…) más que locura, eso es cochiná», indicó Flaitiano.

Vale señalar que durante este capítulo del caarpol de «Vamo a Calmarno», no solamente habló sobre su experiencia en el más reciente reality de Diego González, sino que también entregó detalles con respecto a su incursión en la música urbana.

