Reconocida actriz y comediante revela que padece cáncer: próximamente se someterá a una cirugía

Recientemente, la actriz y comediante nacional, Javiera Contador dio a concoer que padece cáncer de tiroides.

Si bien, la enfermedad está controlada, próximamente se deberá someter a una cirugía.

Vale señalar que hoy jueves 22 de enero, a las 21:00 horas se estrenará el podcast «Demasiada Información» de Javiera Contador con Virginia Demaria. En esta instancia, la actriz hablará con respecto su cáncer.

Además, durante este espacio la comediante y la chef abordarán diversos temas. Entre ellos la vida amorosa, el trabajo y la familia.

El nuevo podcast de Javiera Contador y Virginia Demaria

Con respecto a este nuevo proyecto, Demaria expresó: «Es algo que las dos veníamos soñando hace mucho tiempo y al fin coincidieron nuestros tiempos. Para mí esto es muy especial, porque es maravilloso trabajar con una amiga; y Javiera no es amiga vitamina, es amiga suplemento».

Por otro lado, Javiera Contador indicó: «Con Virginia sentimos que tenemos una gran capacidad para conversar largo y tendido, lo que aplica muy bien para un podcast. Y todo se alineó para coincidir y que Emisor también estuviera interesado en hacerlo».

