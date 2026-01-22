Caída desde las alturas y gritos de dolor: Participante de «El Internado» se quebró el brazo tras duro accidente y terminó en urgencias

En el más reciente capítulo del reality de Mega, «El Internado», una participante sufrió un preocupante accidente, por el cual tuvo que ser trasladada a un centro médico.

Se trata de Paloma Fiuza, quien cayó desde una gran altura con un zapallo en sus brazos.

Esto ocurrió durante una competencia, en la que había que trasladar zapallos hacía una plataforma con el fin de liberar un carro, cargarlo, subirse y trasladarlo.

Y en esta ocasión, Pops no se dio cuenta de que había un agujero en el suelo antes de llegar al carro, lo que provocó su accidente y se pegara con el zapallo en su cabeza.

El preocupante accidente que sufrió Paloma Fiuza

Tras el accidente, la exchica Mekano gritó rápidamente: «Me rompí el brazo». De este modo, generó gran preocupación en sus compañeros del espacio, quienes pidieron ayuda.

Su compañero de equipo, el actor Etienne Bobenrieth, notablemente preocupado empezó a pedir apoyo del equipo médico del reality de Mega, quienes fueron hasta el lugar para prestar primeros auxilios.

En este sentido, Paloma Fiuza solamente pedía algún medicamento que la ayudara a aliviar el dolor. «Necesito algo para el dolor», señaló. En tanto, desde producción intentaban sacarla del carro sin provocarle más dolor.

«Vi cómo ella se lo tomó y me dice: ‘Me lo quebré», indicó Etienne Bobenrieth. Por otro lado, Blu Dumay indicó que el impacto ni la permitió ayudarla.

Además, el actor solicitó a acompañar a Pops ante la gravedad del accidente. Sin embargo, desde la producción de El Internado se negaron, con el fin de respetar el encierro.

Luego, Tomka Tomicic indicó: «Paloma sufrió un accidente desde las alturas; está siendo trasladada a un centro hospitalario».

