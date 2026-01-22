A pocos días de la gran final: Querido participante fue eliminado de Fiebre de Baile

Se acerca la tan esperada final de final de Fiebre de Baile y cada vez quedan menos participantes. En este sentido, en el más reciente episodio del estelar de Chilevisión se vivió un nueva jornada de eliminación, en la que un querido participante se tuvo que despedir del espacio.

El reciente eliminado se definió entre el actor Francisco Reyes Cristi y la influencer Cata Days.

En este contexto, luego de obtener el menor puntaje de parte de la audiencia, fue el intérprete quien tuvo que abandonar Fiebre de Baile. Vale señalar que se presentó con una coreorafía de «Rompe» de Daddy Yankee.

Tras ser eliminado, el popular actor señaló: «No me quiero emocionar porque en realidad es un momento de mucha alegría, la oportunidad de haber estado en este programa para mí fue maravillosa porque conocí gente increíble».

Además, destacó a las personas y amigos que pudo conocer durante su paso por Fiebre de Baile.

Luego, conversó con Claudio Michaux y destacó que durante el último pudo mejorar su rendimiento, en comparación con sus inicios.

Sin embargo, señaló que ya estaba apuntando a llegar a la gran final y que si hubiese sido por notas «no se iba». De todos modos, indicó que tras su eliminación tendrá más tiempo para él.

¿Cuándo es la final de Fiebre de Baile?

El miércoles 4 de febrero se realizará la final de Fiebre de Baile, la que tendrá lugar en el Movistar Arena.

Esta instancia se podrá ver de manera presencial y las entradas están disponibles a través del sistema Punticket. A continuación te dejamos los precios (considerando cargo por servicio):

Tribuna: $23.000

Platea Alta: $23.000

Platea Baja: $28.750

Silla de Ruedas / Acompañante Silla de Ruedas: $23.000

Vale señalar que la final de Fiebre de Baile también será transmitida a través de las señales de Chilevisión.

