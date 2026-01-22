Premios Oscar 2026: Revisa ACÁ todas los nominados de la prestigiosa gala

Durante la jornada de este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer a los nominados a los Premios Oscar 2026. Instancia, en la que se reconoce a lo mejor del cine del 2025.

Es importante señalar que la ceremonia está programada para el 15 de marzo y se desarrollará en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California

Vale señalar que la gala contará por segunda año consecutivo con Conan O’Brien como anfitrion. Además, este año la ceremonia cuenta con 24 categorías y por primera vez se incluye la de Mejor Casting.

Revisa los nominados a los Premios Oscar 2026

Nominaciones a Mejor Actriz de Reporte:

Elle Fanning por su papel en Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Nominaciones a Mejor Maquillaje y Peinado:

Frankensetin

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Nominaciones a Mejor Banda Sonora:

Bugonia

Frankenstein

Hmanet

One battle After Another

Sinners

Nominaciones a Mejor Cortometraje:

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Nominaciones a Mejor Cortometraje Animado:

Butterfly

Forevergreen

The girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Nominaciones a Mejor Guion Adaptado:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Nominaciones a Mejor Guion Original:

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty SupremeSentimental Value

Sinners

Nominaciones a Mejor Actor de Reparto:

Benicio del Toro por su papel en One Battle After Another

Jacob Elordi – (Frankenstein)

Delroy Lindo – (Sinners)

Sean Penn – (One Battle After Another)

Stellan Skarsgård – (Sentimental Value)

Nominaciones a Mejor Casting:

Hamnet Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Nominaciones a Mejor Diseño de Vestuario:

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Nominaciones a Mejor Cancion Original

Dear Me de Diane Warren: Relentless

Golden de Kpop Demon Hunters

I Lied To You de Sinners

Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!

Train Dreams de Train Dreams

Nominaciones a Mejor Documental:

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Mrs. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbot

Nominaciones a Mejor Documental Corto:

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: «Were and Are Gone»

The Devil is Busy

Perfectly Strangers

Nominaciones a Mejor Película Internacional:

The Secret Agent (Brasil)

It Was Just an Accident (Francia)

Sentimental Value (Noreuga)

Sirat (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

