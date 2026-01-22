Premios Oscar 2026: Revisa ACÁ todas los nominados de la prestigiosa gala
Este 2026, los Premios Oscar cuentan con 24 categorías y por primera vez se incluye a la de Mejor Casting.
Durante la jornada de este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer a los nominados a los Premios Oscar 2026. Instancia, en la que se reconoce a lo mejor del cine del 2025.
Es importante señalar que la ceremonia está programada para el 15 de marzo y se desarrollará en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California
Vale señalar que la gala contará por segunda año consecutivo con Conan O’Brien como anfitrion. Además, este año la ceremonia cuenta con 24 categorías y por primera vez se incluye la de Mejor Casting.
Revisa los nominados a los Premios Oscar 2026
Nominaciones a Mejor Actriz de Reporte:
Elle Fanning por su papel en Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
Amy Madigan (Weapons)
Wunmi Mosaku (Sinners)
Teyana Taylor (One Battle After Another)
Nominaciones a Mejor Maquillaje y Peinado:
Frankensetin
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Nominaciones a Mejor Banda Sonora:
Bugonia
Frankenstein
Hmanet
One battle After Another
Sinners
Nominaciones a Mejor Cortometraje:
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Nominaciones a Mejor Cortometraje Animado:
Butterfly
Forevergreen
The girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Nominaciones a Mejor Guion Adaptado:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Nominaciones a Mejor Guion Original:
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty SupremeSentimental Value
Sinners
Nominaciones a Mejor Actor de Reparto:
Benicio del Toro por su papel en One Battle After Another
Jacob Elordi – (Frankenstein)
Delroy Lindo – (Sinners)
Sean Penn – (One Battle After Another)
Stellan Skarsgård – (Sentimental Value)
Nominaciones a Mejor Casting:
Hamnet Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Nominaciones a Mejor Diseño de Vestuario:
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Nominaciones a Mejor Cancion Original
Dear Me de Diane Warren: Relentless
Golden de Kpop Demon Hunters
I Lied To You de Sinners
Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!
Train Dreams de Train Dreams
Nominaciones a Mejor Documental:
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Mrs. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbot
Nominaciones a Mejor Documental Corto:
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: «Were and Are Gone»
The Devil is Busy
Perfectly Strangers
Nominaciones a Mejor Película Internacional:
The Secret Agent (Brasil)
It Was Just an Accident (Francia)
Sentimental Value (Noreuga)
Sirat (España)
The Voice of Hind Rajab (Túnez)
Nominaciones a Mejor Película Internacional:
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.