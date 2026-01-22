El complejo momento de Fran Undurraga tras sufrir dolorosa pérdida: «Me enseñaste lo que es ser madre…»

Recientemente, la popular modelo nacional Fran Undurraga recurrió a sus redes sociales para compartir una triste noticia con sus seguidores.

Resulta que, mediante su cuenta de Instagram, la exchica reality dio a conocer la muerte de su perrita Dominga.

Las palabras de Fran Undurraga

La modelo compartió un post con diversas fotografías de su querida perrita, lo que acompañó con un extenso y sentido mensaje.

«Dominga; te puse así, por que llegaste a mi un día domingo 13 de abril hace casi 15 años», comenzó señalando Fran Undurraga.

«Nunca imaginé que una cosita tan pequeñita llenaría tanto de amor mi vida. Me enseñaste lo que es ser madre, y no necesariamente de un hijo parido, sino que de una hijita que me mandó el cielo», agregó la exparticipante de Tierra Brava.

En este sentido, Fran Undurraga expresó: «Mi amor por ti es infinito al igual que mi admiración y respeto. Eres el amor de mi vida, el motor de mis días, mi compañera fiel en mis buenos y malos momentos».

«Te amo mi amor, gracias por darme la oportunidad de ser tu mamá y amarte como una madre ama a sus hijos.Hasta siempre, mi perrita perfecta», finalizó la modelo.

Vale señalar que como era de esperarse, la publicación de Francisca Undurraga generó múltiples reacciones. En este sentido, cercanos y seguidores le dedicaron palabras de apoyo.

«Fran querida, en estos momentos sobran las palabras… Lo siento mucho… Sé que fuiste la mejor madre para ella… Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones», le escibió Bruno Zaretti.

«Nunca se está preparado para este momento. Mucha fuerza fran»; «Empatizo con tu dolor, te envío mucha fuerza y un abrazo apretado»; «Qué pena tan grande cuando se va el regalo más lindo que Dios nos pudo dar», fueron algunos de los mensajes que Fran Undurraga recibió de sus seguidores.

