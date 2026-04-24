¡Se acabó la espera! Benja Valencia lanzó el remix de «Sentimiento Mágico» junto a Sinaka, Zion, Paulo Londra y Fouses

¡Ya salió! Benja Valencia sorprendió a sus fanáticos tras presentar el esperado remix de «Sentimiento Mágico». Canción que sin duda marcó un antes y un después en su carrera.

El tema se lanzó originalmente con Sinaka y rápidamente se volvió viral. De este modo, esta nueva versión promete ser uno de los remixes del año dentro de la industria.

Vale señalar que el remix también contempla la participación de Fouses, Paulo Londra y Zion. De este modo, se amplía el alcance de la canción llevándola a una dimensión internacional.

Recordemos que en septiembre del año pasado, Benja Valencia y Sinaka estuvieron presentes en RadioActiva. Instancia, en la que revelaron sus deseos de que Zion se sumara en caso de hacer un remix. Algo que ahora se concretó.

Esta nueva versión de «Sentimiento Mágico» cuenta con la esencia de la canción original, marcada por una gran conexión con el reggaetón dosmilero. De este modo, con las nuevas voces aumenta el impacto.

La colaboración une a Chile, Puerto Rico y Argentina. Además, conecta distintas generaciones y escenas del urbano latino.

En tanto, la participación de Zion, de la un tremendo plus. El puertorriqueño en su parte revive su icónico tema «Bésame». Por otro lado, Paulo Londra y Flouses también aportan con su talento y refuerzan su proyección global

El gran momento de Benja Valencia

Vale señalar que este remix llega en un gran momento de Benja Valencia. El joven artista se ha posicionado como artista consolidado en la escena nacional. Estuvo presente en la más reciente versión de Lollapalooza Chile y superó el millón de oyentes mensuales.

Vale señalar que este lanzamiento, promete ser una de las colaboraciones más relevantes del año en la escena urbana de Latinoamérica, proyectando la música de Benja Valencia hacia nuevas audiencias y buscando su lugar dentro del panorama mundial.

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