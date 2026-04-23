Vasco Moulian lanza inesperado comentario con micrófono abierto y deja a todos descolocados: la reacción de Claudio Michaux lo dice todo

Una inesperada situación se desarrolló en el capítulo de este miércoles del estelar de Chilevisión, Fiebre de Baile, en la que Vasco Moulian no salió muy bien parado.

Resulta que previo a la tensa discusión que tuvo con Rey Alcalde, el jurado del programa de baile protagonizó un llamativo momento que no pasó desapercibida.

En concreto, el actor emitió un comentario que dio mucho que hablar en medio del duelo que se disputó entre Disley Ramos y Claudio Valdivia.

Vale señalar que en este momento, la joven estaba derrotando 2 a 1 al hermano de Jorge Valdivia debido a los votos previos de parte de los evaluadores.

En este sentido, Vasco Moulian lanzó un comentario que se escuchó debido a un «microfono abierto».

«¿Vamos a ir a empate o no?», lanzó el jurado del estelar de Chilevisión. Mensaje que al parecer iría dirigido al producción con el fin de definir por quien votar.

Claudio Michaux reaccionó a inesperado comentario de Vasco Moulian

Claudio Michaux, encargado del react de Fiebre de Baile reaccionó al comentario del actor.

«Se escuchó Vasco, se escuchó Vasco en el micrófono», indicó el humorista entre risas, quien intentaba darse vuelta para ver lo que sucedía en el estudio.

No obstante, cuando fue su turno, Vasco Moulian sorprendió y terminó dándole su voto a Disley Ramos.

De este modo, a pesar del comentario, la popular influencer se terminó imponiendo por 3 a 1.

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