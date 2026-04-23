Nace el primer amor en «Vecinos al Límite»: revelan romántico beso en el reality de Canal 13

En la noche de este jueves, se desarrollará el primer beso dentro del reality de Canal 13, «Vecinos al Límite». Esto ocurrirá durante una fiesta que contará con la música de Kanela y Noche de Brujas.

Este se desarrollará entre José Tomás Norambuena y Florencia Calderón. Dos jóvenes penquistas que desde un inicio del espacio se han mostrado cercanos.

¿La primera relación en el reality de Canal 13?

José Tomás, también conocido como Cote, tiene 26 años y el mismo dice que es «una persona súper hiperactiva, alegre, deportista, y creo mucho en las energías y la buena vibra». Le gusta el fútbol y fue cadete de Huachipato hasta los 18 años. En tanto ahora, tiene emprendimientos en productoras de eventos.

«Me gusta mucho el equilibrio al final entre la buena vida, el carrete y cuidar mi cuerpo. Soy muy deportista, aparte de fútbol practico pádel, tenis y gimnasio, y siempre gano, no soy queso en nada, nunca. Tendrían que ponerme a tejer un chaleco contra una mujer para irme eliminado», indicó el participante del equipo calipso.

En el encierro, Cote ha mencionado en diversas oportunidades que Paula Pavic le parece atractiva. Sin embargo, cada vez se acerca más a Florencia.

«Estoy soltero, siempre me ha ido bien con las minitas. Terminé una relación de 5 años en septiembre del año pasado, precisamente para vivir esta experiencia. Y en este período he conocido chicas, pero estoy tranquilo. Y si alguien me mueve el piso, puede ser», indicó antes de entrar al reality de Canal 13.

En tanto, Florencia, tien 21 años y el año pasado fue elegida Miss Concepción. Desde los inicios de «Vecinos al Límite», se ha destacado por ser bonita y glamorosa.

«Soy bastante vanidosa, me gusta arreglarme harto. Soy como una miss», reconoció la participante del equipo verde.

Ella se define como «extrovertida, sociable y explosiva». Además, reveló: «Siempre he querido ser parte de la televisión, ojalá ser como animadora, o panelista, o algo así. Me gustaría que me conozcan y ver si puedo hacerme un espacio».

Si bien antes de ingresar mencionó que está «soltera y dispuesta a conocer a alguien», la joven estaba pololeando afuera del espacio desde hace un mes. Algo que lo ha detenido en acercarse a Cote, hasta el capítulo de hoy del espacio.

«No me fijo mucho en el físico, sino más en cómo me trate a mí y al resto, cómo es como persona, que sea cariñoso conmigo», indicó.

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