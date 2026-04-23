“Mis compañeros saben, jamás nunca he llegado con olor a trago (al programa). Nunca”

“Mis compañeros saben, jamás nunca he llegado con olor a trago. Nunca”, arremetió Cony Capelli tras graves acusaciones del periodista Sergio Rojas.

El comunicador había dicho que David Sáez, el bailarín de Capelli en Fiebre de Baile, le era difícil tener buen rendimiento porque Constanza llegaba pasada de copas a los ensayos, y cuando no, trasnochada por eventos.

Tras la acusación, David salió a aclarar que esto era una mentira. Y ahora, la misma Capelli respondió a los dichos de Sergio Rojas.

Qué dijo Sergio Rojas sobre Cony Capelli

“David Sáez dice que ha sido muy decente porque ha tenido que aguantar un pésimo comportamiento de Cony Capelli”, partió diciendo el comunicador.

“Esto lo sé porque hace muy poco él estuvo en un evento con personas de mi círculo cercano y les comentó que Cony Capelli llegaba pasada de copas. Y cuando no llegaba pasada de copas, llegaba trasnochada a los eventos de Fiebre de Baile”, siguió.

“Y por eso la gran cantidad de problemas que ellos tenían. En algún momento se habló de un conato. Los problemas comenzaron porque ella llegaba, o pasada de copas directamente de la discoteca al ensayo, o trasnochada”, agregó.

“Debe ser muy desagradable para un bailarín tener a alguien que esté exudando alcohol u oliendo a trasnoche…porque el trasnoche se huele”, continuó.

“Pero si usted va a bailar conmigo, no puede llegar con un aliento a boite. No puede expeler a través de sus glándulas sudoríparas un vodka naranja”, cerró Rojas.

La respuesta de Cony Capelli a Sergio Rojas

Fue en el programa Plan Perfecto, que la ganadora de Gran Hermano respondió a Rojas.

“Sergio Rojas dijo que era muy difícil para mi bailarín poder bailar conmigo si yo llegaba y expelía ese hedor como alcohol. A ese nivel fueron las declaraciones de Sergio Rojas. Que yo llegaba con trago a los ensayos”, partió Capelli.

“Es grave, porque eso puede afectar directamente cualquier tipo de negociación u oportunidad laboral que yo pueda tener. Es un rumor y un cahuín de pasillo”, coontinuó.

“Entiendo la farándula, muchas veces nos ponemos en supuestos, pero Rojas, que se jacte de su posición comunicacional, que tiene hartas personas que lo siguen, y diga ‘¡yo soy indecente!’”.

“Que te jactes de ser indecente, eso habla demasiado del rol de comunicador que tienes, que es nefasto. Destructivo”, lanzó sin más.

“¿Tú te crees un ejemplo de ser humano como para ser este Dios moral de las ‘pirañas devoradoras’?. Tienes un grave problema” cerró.

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