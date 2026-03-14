«Ella inventó todo…»: Daniela Aránguiz se lanzó con todo contra Marité Matus tras acusaciones a Trini Neira

La polémica entre Trini Neira, Camilo Huerta y Marité Matus se ha transformado en uno de los escándalos más comentados de la semana en la farándula.

Todo comenzó cuando Marité Matus, exesposa de Arturo Vidal, acusó públicamente a Trini Neira —hija de Pamela Díaz— de haber sido la supuesta amante de Camilo Huerta mientras él mantenía una relación con ella.

Tras una serie de cruces en redes sociales, declaraciones y amenazas, el tema continúa generando repercusiones en distintos programas de espectáculos. Una de las que abordó el conflicto fue Daniela Aránguiz, quien defendió públicamente a la joven.

Daniela Aránguiz se lanzó con todo contra Marité Matus tras polémica con Trini Neira

En el programa Sígueme, de TV+, Daniela Aránguiz entregó su visión sobre la situación: “Yo pienso que pasó aquí… creo profunda y absolutamente que la cuestión no es así. Pero sí pienso que la Tere está con un ataque de celos gigante”, comentó.

Después, entregó su opinión sobre el origen del conflicto: “¿Y sabes por qué está con un ataque de celos gigante? Porque la Pamela justo sale con Camilo Huerta en una entrevista del Sin Editar. Entonces la Tere no aguanta que alguien haga algo mediático de Camilo Huerta. Y yo por eso pienso que ella inventó todo esto. Yo le creo a la Trini”.

La panelista también explicó por qué respalda a la hija de Pamela Díaz: “Primero, la Trini es una mujer soltera, joven y no tiene por qué mentir. Y la culpa, si es que llegara a ser verdad, que no lo es, porque yo creo absolutamente en Trinidad Neira”.

Además, aseguró conocerla desde hace años: “Yo creo en ella, yo la conozco desde los siete años y no tendría por qué mentir, si ella no tiene nada que perder«.

Las medidas que tomaría Trini

En esa misma línea, Daniela Aránguiz reveló que la situación podría escalar al ámbito legal: “Trinidad Neira, por lo que yo tengo entendido, va a interponer una querella contra Gissella Gallardo, Marité Matus y Paula Escobar”, aseguró.

“Si a la Tere le gusta tanto este show, que no se esté escondiendo en la faldita de Paula Escobar o Gissella. Tere, si tú quieres echarle la culpa a una niña que tiene la mitad de tu edad, entonces sé mujercita y háblalo en un panel, da la cara”, lanzó la panelista.

Finalmente, Daniela Aránguiz cuestionó: “Yo creo que con los hijos no. Uno no tiene que meter a los hijos. Si Camilo Huerta tiene mensajes con Juanita Pérez, sea quien sea, pero tú no puedes meter a los hijos de tus amigas”, concluyó.

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