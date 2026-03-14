Con el exitoso estreno de Detrás del Muro en Mega: Así quedó el rating prime de este viernes 13 de marzo

El programa humorístico Detrás del Muro volvió oficialmente a la televisión, esta vez por las pantallas de Mega, luego de su exitoso ciclo en Chilevisión. En su capítulo debut, el espacio incluso utilizó el cambio de canal para hacer reír al público.

Cabe recordar que, tras el término del contrato del programa en Chilevisión, el equipo decidió continuar el proyecto en Mega. Sin embargo, tres de sus figuras optaron por permanecer en el canal anterior: Cristián Henríquez (Ruperto), María José Quiroz y Kurt Carrera. Ellos debutaron recientemente en el regreso de El Club de la Comedia en Chilevisión.

Así quedó el rating prime de este viernes 13 de marzo

El estreno de la nueva temporada de Detrás del Muro trajo varias novedades. Entre ellas, la incorporación de dos nuevos rostros: el actor Fernando Godoy y la comediante Rossy Rossy, quien en el debut realizó una imitación de Pamela Díaz.

Además, uno de los segmentos más recordados del ciclo anterior, La Casa del Presidente, presentó cambios para adaptarse a la contingencia política. En esta nueva etapa, el protagonista es una parodia del actual mandatario, José Antonio Kast.

El capítulo también incluyó el regreso del segmento Zapping, donde el programa revisa con humor lo más visto de la televisión, y el estreno de “La Conserjería”, una nueva sección protagonizada por Toto Acuña y Fernando Godoy.

El regreso del programa fue todo un éxito en términos de audiencia, logrando imponerse con claridad en el horario prime de este viernes. Entre las 22:16 y las 00:18 horas, el espacio registró un promedio de 1.028.051 personas por minuto de rating online, alcanzando un peak de 1.172.795 televidentes.

En el mismo bloque horario, Chilevisión promedió 357.296 personas por minuto, mientras que Canal 13 marcó 254.600 y TVN alcanzó 220.026 espectadores.

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