«Una de las experiencias más horrendas de mi vida…»: Princesa Alba se sinceró sobre su paso por Fiebre de Baile

Este viernes tuvo lugar la jornada inicial de Expomimbre en Chimbarongo, evento destinado a destacar la artesanía rural, y crear un espacio de entretención y cultura para los locales. El plato artístico fuerte de este viernes fue Princesa Alba, una de las artistas nacionales más destacadas en la actualidad.

Recordemos además que la cantante fue finalista del programa Fiebre de Baile, donde era una de las favoritas del público. Finalmente, se quedó con el tercer lugar, mientras que la ganadora fue Skar Labra.

Princesa Alba se sinceró sobre su paso por Fiebre de Baile

Tras su presentación en el evento en Chimbarongo, Princesa Alba habló con los medios sobre su experiencia en Fiebre de Baile: «Fue una de las experiencias más horrendas de mi vida… Pero al mismo tiempo la más bonita. Creo que jamás había aprendido tanta disciplina».

«Yo fui gimnasta durante un tiempo pero nunca fui la mejor, nunca en verdad me destaqué mucho. En general esa es la historia de mi vida, siempre soy la segunda o la tercera. La experiencia de haber bailado en la tele, nunca me imaginé que iba a ser tanta pega, dormíamos muy poco, como 4 o 5 horas y estabamos todo el día ensayando«, reveló la artista.

Eso sí, no todo fue negativo, ya que Princesa Alba también agradeció la experiencia: «Pero fue hermoso, mucho cariño de la gente, mucho cariño del público en general, y fue mágico, fue súper mágico. Un besito también a mi bailarín, el Juanfra, y a toda la gente que apoyó».

Por otro lado, le preguntaron a la cantante si es que volvería a participar de algún programa de televisión, a lo que respondió tajantemente: «No, nica, quedé muerta. Quizá si se da, me gustaría ser jurado de un programa de talentos o algo así, evaluar danza, música y esos actos, sería súper entretenido».

«Quizás cuando ya esté más viejita meterme a otro programa de baile«, cerró Princesa Alba.

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