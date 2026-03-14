«Descansa en paz»: Confirman sensible fallecimiento que enluta a Camila Andrade

Durante las últimas horas se confirmó una triste noticia para la familia de Camila Andrade. El padre de la comunicadora falleció luego de enfrentar un delicado estado de salud que se extendía desde hace un tiempo.

La información fue dada a conocer por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, a través de su canal de difusión de Instagram, “Comunidad Bombastic”.

Confirman sensible fallecimiento que enluta a Camila Andrade

“Falleció el papá de Camila Andrade, ella había comentado que su papá estaba delicado de salud”, escribió la periodista en la plataforma.

Además, Cecilia Gutiérrez compartió un mensaje publicado por el hermano de la modelo, Patricio Andrade, quien utilizó sus redes sociales para despedir a su padre: “Descansa en paz, papá. Un guerrero hasta el final”, escribió, junto a algunas fotos.

Cabe recordar que hace solo unos días la propia Camila Andrade había contado en su cuenta de Instagram el complejo momento que estaba viviendo su familia: “Han sido días muy difíciles y angustiantes para mí y mi familia, por eso andaba tan desaparecida por aquí”.

En ese mismo mensaje, la comunicadora dedicó emotivas palabras a su padre, destacando su fortaleza durante el proceso: “Solo quiero escribirte papá que eres un verdadero guerrero, que te amo y que estamos más unidos que nunca hoy por ti y por tu pronta recuperación”, expresó.

“Me siento orgullosa de la batalla que diste y sigues dando. Gracias al equipo médico, al doctor pero por sobre todo a Dios y a mi San Expedito. Ya quisiera tener un cuarto de la fortaleza que tienes papá”, agregó.

Camila Andrade cerró el mensaje en aquella ocasión: “A no bajar los brazos, porque te queremos sano y con tus tallas como siempre”.

También puedes leer en RadioActiva: Conmoción en la escena musical: muere querido cantante a sus 30 años tras trágico accidente en moto

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google