Mundos Opuestos: Anuncian fecha y el lugar donde se realizará la gran final del reality de Canal 13

Fue hace casi un año, en junio del 2025, que volvió a las transmisiones de Canal 13 el exitoso reality show ‘Mundos Opuestos’. Con Sergio Lagos y Karla Constant como animadores, el encierro reunió a diversos famosos y desconocidos para competir y ganar la inmunidad (vivir en la casa del Futuro).

Es así como, tras los meses, el espacio está llegando a su final. Uno de los confirmados a disputarse el gran premio es el participante Juan Pedro Verdier, quien está a la espera de que se defina cuál será su contrincante.

Entre ellos, se peleará el primer lugar del reality y 25 millones de pesos para el ganador.

Y se acaba de anunciar la fecha oficial de la gran final y dónde se realizará. La competencia será transmitida en vivo.

¿Cuándo es la final de Mundos Opuestos?

Mundos Opuestos cerrará esta nueva edición para darle inicio a otro reality de Canal 13, ‘Vecinos al Límite’.

La final del Segundo Tiempo se emitirá el lunes 30 de marzo en horario prime, después de ‘Teletrece Central’. El lugar donde se realizará la competencia será en el Estadio Nacional, donde ambos participantes disputarán el gran premio.

Vecinos al Límite

Justo después de la gran final, esa misma noche se emitirá el primer capítulo del reality show ‘Vecinos al Límite’.

Nuevamente veremos a Sergio Lagos y Karla Constant como animadores. El encierro está centrado en un barrio donde cuatro equipos, en los que los participantes son desconocidos y serán liderados por famosos.

Competirán para ver quiénes viven en la mejor de las cuatro casas, y los que serán ‘desalojados’.

Los famosos que compondrán el reality son los actores Alejandra Fosalba y Felipe Contreras, la empresaria Paula Pavic y la comunicadora Carla Ballero, los músicos Kanela y su hijo Bastián “Bimza” Muñoz y los chicos reality Joche Bibbó y Leonardo “Princeso” Vallana. Ellos liderarán a un total de 16 desconocidos, salidos de entre las casi 6 mil personas que asistieron al casting abierto que se llevó a cabo el pasado sábado 31 de enero.

La Gran final de “Mundos Opuestos” podrás verlo también por las pantallas de 13Go y YouTube del 13.

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