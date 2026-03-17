Latife Soto lanza inesperada predicción para el gobierno de José Antonio Kast y adelanta fecha clave: «A nadie le va a importar el…»

La popular tarotista nacional, Latife Soto, recientemente sorprendió con sus predicciones con respecto a los efectos que tendría la construcción de una zanja en el norte del país.

«Se va a invertir en hacer una zanja grande, pero efectivamente va a traer beneficios para el país. Hay mucha gente que va a salir del país, no solamente en el norte, porque a nivel país se van a regular todos los pasos fronterizos y va a haber mucha fiscalización», indicó la guía espiritual en el programa de Mega, La Hora de Jugar.

Las predicciones de Latife Soto sobre la migración

Sin embargo, Latife Soto aseguró que esta iniciativa no será bien vista por todos. «Van a haber manifestaciones y personas molestas, porque van a sentir que esto es un daño para el migrante», expresó.

Además, la tarotista mencionó en el espacio de Mega que muchas personas van a volver a sus países. «En su país se van a abrir muchas fuerzas. Hay muchos que a Venezuela van a regresar. Y lo harán por el lugar que corresponde», mencionó.

No obstante, de acuerdo a la guía espiritual esta zanja tendrá efectos positivos para Chile. «Va a ser muy bueno, va a ser el orden real que se va a colocar, era como tierra de nadie, como el patio de atrás, nadie lo controlaba y ahora viene un poco de tranquilidad, de saber que va a quedar la gente que es trabajadora y que está legalmente», indicó Latife Soto.

Por otro lado, la «brujita» se refirió a la inversión que significará esta medida. «A nadie le va a importar el gasto de dinero. La gente va a estar contenta, porque esto va unido a la seguridad y hoy no hay seguridad en este país. Por eso que la gente va a notar que hay un poco más de seguridad, en el norte sobre todo», mencionó.

Asimismo, Latife Soto se refirió a la promesa de José Antonio Kast sobre terminar con la migración irregular. En este sentido, señaló: «Al año y un mes va a haber una buena evaluación de lo que él hizo con la migración».

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