Damas Gratis regresa a Chile para celebrar 25 años de carrera: recinto, cuándo y cómo comprar entradas
La popular banda liderada por Pablo Lescano retornará a Chile con un show que estará repleto de éxitos. Desde temas de sus inicios hasta nuevos lanzamientos.
Próximamente, Damas Gratis vivirá un importante momento en nuestro país. La agrupación realizará una presentación con el fin de celebrar sus 25 años de carrera.
Vale señalar que la reconocida banda argentina inició este festejo en diciembre del año pasado, con show repletos en el Arena Parque Roca de Buenos Aires.
Y próximamente, Damas Gratis aterrizará en Chile, en específico en Gran Arena Monticello de la mano de su inconfundible sonido.
De este modo, Pablo Lescano y su teclado harán vibrar por primera vez a este escenario.
El show de la agrupación trasandina está fijado para el sábado 23 de mayo a partir de las 21:00 horas.
Cómo comprar entradas para el concierto de Damas Gratis en Gran Arena Monticello
Las entradas del show de Damas Gratis para celebrar sus 25 años de carrera en Chile saldrán a venta este jueves 19 de marzo, a las 11:00 horas a través del sistema Ticketmaster.
En esta instancia, la reconocida banda liderada por Pablo Lescano llevará a sus fanáticos por un viaje por su extensa carrera. En esta instancia, repasarán grandes hits de su carrera, los que lo han llevado a posicionarse como una destacada banda de cumbia. Desde sus inicios, hasta sus más recientes estrenos, en los que han colaborado con artistas de diferentes generaciones.
Es importante mencionar que Damas Gratis mantiene una fuerte conexión Chile. Tienen una gran fanaticada en nuestro país y se han presentado en importantes escenarios. Uno de ellos, el Festival del Huaso de Olmué 2024.
