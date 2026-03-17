“Quiero hacerle una petición”: Don Francisco le pide a Kast fijar fecha para la próxima Teletón

El pasado lunes se transmitió el último episodio del estelar ‘Las Caras de la Moneda’ espacio donde Mario Kreutzberger ‘Don Francisco’ entrevistó al actual presidente José Antonio Kast.

A la vez, confesó que esta iba a ser su última vez conduciendo el programa. Por ello, el fundador de la Teletón le pidió una gran petición al Presidente, sobre el evento que convoca a miles de chilenos a ayudar a la institución dedicada a la rehabilitación integral de muchas personas.

José Antonio Kast le respondió al respecto.

“Esto que voy a hacer hoy día no lo he hecho nunca”

Durante la conversación, Don Francisco mencionó: “Señor Presidente, yo tengo una responsabilidad al hacer estos programas, esto que voy a hacer hoy día no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer por una razón, porque este es mi último programa de Las Caras de la Moneda”.

En esa misma línea, confesó que es “muy improbable” que en cuatro años más “pudiera hacer esto, y como tengo una responsabilidad, quiero hacerle una petición”, dijo.

En concreto, el animador reveló que ha estado comentando con diputados y senadores sobre el hecho de que se cumplen 48 años de la Teletón, por lo que, el encuentro “merece tener su día fijo en el calendario”.

Fue así como le pidió que el primer sábado de noviembre “sea el día de la Teletón y la solidaridad, y que ese día se traslade al domingo, para que ese sea el día de la familia”, le dijo a José Antonio Kast.

La respuesta del Presidente

Don Francisco aseguró que le gustaría que el fin de semana de la Teletón fuese similar al ‘Día de Acción de Gracias’ que se vive en Estados Unidos, donde se hace una festividad más familiar que de celebración.

“No importa si somos chilenos o extranjeros, que ese sea nuestro fin de semana y si usted lo quisiera presentar, por supuesto es su decisión”, expresó el animador.

Sin pensarlo dos veces, el Presidente respondió de forma afirmativa a la petición, destacando el gran rol que ha tenido Don Francisco en la Teletón y en organizaciones de colectas durante las tragedias.

“Trato hecho. Usted nos ha devuelto la esperanza tantas veces con tantas catástrofes. Usted ha transformado familias, usted les ha dado una oportunidad, Chile no sería igual sin la Teletón y usted nos sorprendió”, sentenció José Antonio Kast.

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