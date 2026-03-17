Junior Playboy anuncia drástica decisión en su vida tras ser expulsado de Fiebre de Baile: «Me aburrí de tantas payasadas»

Recientemente, Junior Playboy generó gran sorpresa tras dar a conocer en sus redes sociales que tomó una importante decisión para su vida.

Recordemos que durante los últimos días, el exchico reality ha estado en el centro de atención, luego de que la semana pasada protagonizó una comentada polémica en Fiebre de Baile de Chilevisión

Resulta que el pleno programa, Junior Playboy se acercó a Fran García-Huidobro, con quien ya había tenido un encontrón y la encaró.

Frente a esto, Raquel Argandoña tomó la decisión de expulsarlo del estelar de Chilevisión.

Frente a esto, el exchico reality aseguró que no le interesaba seguir en el espacio. Sin embargo, a través de sus redes sociales se mostró afectado.

«Yo me hice una promesa con mi nuevo despertar, mi nuevo crecimiento. Dije que no me iba a dejar pisotear ni humillar por nadie más», expresó.

Y durante el lunes de esta semana, Junior Playboy se volvió a referir al tema y dio a conocer que tomó una drástica decisión.

Junior Playboy anuncia drástica decisión

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Junior Playboy aseguró que ya está más tranquilo y expresó: «Me aburrí de tantas payasadas, inventaron tantas cosas».

«Tantas estupideces hicieron que yo he tomado la decisión de irme de Chile. Esto ha traído coletazos para mi vida», agregó.

Además, lanzó un potente mensaje a la prensa. «¿Cómo se le ocurre a los medios jugar así con ‘el ataque de Junior’? De que ataque estamos hablando», lanzó.

«Si me quieren cagar, busquen hue.. que sean creíbles. Pero déjense inventar. Yo no estoy ni enfadado. Me molesté, obvio, por la injusticia. Cualquiera en su sano juicio», agregó.

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