Impacto por viralización de video de exchica reality agrediendo a su pareja: su hija fue afectada en el incidente

Una popular exchica reality se encuentra en el centro de atención luego de la viralización de un polémico registro.

Se trata de ni más ni menos que de la influencer Taylor Frankie Paul. Resulta que está circulando un video de una violenta discusión que terminó con agresiones físicas, con Dakota Mortensen, quien era su pareja en este entonces.

Vale señalar que el registro se remonta a un caso judicial de 2023 en Estados Unidos. En las imágenes se pueden apreciar empujones, golpes y un forcejeo que va escalando.

El impactante video de la agresión física de Taylor Frankie Paul

El medio estadounidense TMZ compartió un video, en el cual se ve a Taylor Frankie Paul haciéndole una llave a Mortense. Posteriormente, la situación sigue escalando.

Luego, la influencer tomó una silla metálica, la que le lanzó a su expareja. Vale señalar que el le mencionó que su hija estaba en el lugar. Sin embargo, ella no se detuvo. Vale señalar que ADN dio a conocer que según información policial, la menor fue alcanzada en el altercado.

Cabe destacar que la policía llegó hasta el lugar de los hechos después de que los vecinos hicieran la denuncia por ruidas. Frente a esto, Paul se declaró culpable de agresión agravada y fue condenada a tres años de libertad condicional.

Debido al acuerdo judicial, se retiraron cargos como el violencia intrafamiliar en presencia de un menor.

Si bien han pasado años de este caso, sigue generando polémica. En Estados Unidos hay instituciones de protección infantil que tienen investigaciones abiertas.

Por otro lado, la situación también ha afectado a proyectos televisivos relacionados a Paul.

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