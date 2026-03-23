23 Mar, 2026. 17:35 hrs

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton reveló en Mega el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital

En la tarde de este lunes 23 de marzo, el meteorólogo de Mega reveló cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital. ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa ACÁ.

Por Iván López

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