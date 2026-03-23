¿Se acabó?: El incierto futuro del popular programa de CHV

Chilevisión ha traído de vuelta a inéditos programas que batieron récords en su momento. Actualmente, el canal es uno de los más vistos por su gran variedad de estelares para disfrutar en familia.

Desde competencias bailables, espectáculos y comedia, CHV apuesta por ser el canal con más visualizaciones en el minuto.

Sin embargo, hay un icónico programa del canal que está quedando en el olvido, pero por parte de la producción, porque los televidentes ya se están dando cuenta de la ausencia del estelar.

Por años ha acompañado a la TV en horario prime que llevaba a diferentes rostros conocidos por los chilenos. Ahora, se especula que el programa estaría llegando a su fin.

¿Qué pasará con La Divina Comida?

Se trata de La Divina Comida, el programa que reúne a diversos invitados en una especie de ‘restaurante’ donde cada uno deberá inventar su ‘menú’ con entrada, plato de fondo y postre.

Los invitados calificarán a cada uno y el que obtenga el punto más alto, se lleva un gran premio por parte del programa.

La Divina Comida se emitía todos los sábados entre las 22:30 hasta las 00:35 horas, siendo el bloque prime de cada finde. Sin embargo, con el regreso de Teatro en Chilevisión (que se emite los sábados), ha dejado en bote al estelar de comida.

Teatro en Chilevisión ha obtenido grandes ratings en términos de sintonía, lo que podría especular un supuesto fin a las transmisiones de La Divina Comida.

La sintonía de La Divina Comida

Este formato ha estado casi 10 años en televisión, sorprendiendo con sus invitados que se daban el espacio no solo para abrir las puertas de sus casas, sino que también para mostrar su lado más cercano.

La última temporada del programa que se transmitió fue la número 11, cuyo eslogan era ‘A disfrutar entonces’.

Hubo invitados como Raimundo Cerda, Jorge Pichara, Li Fridman, Ignacio Socias, Faloon Larraguibel, Alfredo Lamadrid, Tanza Varela y Francisca Imboden.

Tras la ausencia de su emisión, varios comenzaron a preguntarse quiénes podrían ser parte de una nueva temporada, situación de la cual aún no se dice nada.

Según Página 7, confirmaron que el programa sí continuará al aire, pero que todavía no verá la luz. La nueva temporada “está en proceso de grabación y está planificada para ser emitida durante este año”, mencionaron, por lo que debería volver en los próximos meses a la TV.

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