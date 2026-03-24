¡Hay boda! Tras meses de especulaciones, famosa cantante confirma que se va a casar

Después de meses donde se rumoreaba que se acercaba la boda de la famosa pareja argentina, finalmente se confirmó que darán el siguiente paso.

Todo ocurrió durante una presentación de la cantante en su gira por Córdoba, donde también aprovecharon de celebrar su cumpleaños junto a los fanáticos, momento que revelaría a los próximos casados.

La pareja había aparecido sobre el escenario para acompañarla en la celebración, reuniendo a sus familiares y amigos cercanos.

Ellos habían llegado con una gran torta para festejar a la artista, que dejó al público emotivo.

¿Cuál es la pareja que se va a casar?

Se trata de la famosa argentina Tini, conocida por su interpretación de ‘Violetta’ en Disney Channel. Lleva una relación con el futbolista Rodrigo De Paul.

El 21 de marzo, Tini tenía un show en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el contexto de su gira ‘Futttura’. En esa jornada, la cantante aprovechó de celebrar su cumpleaños, donde fue sorprendida por su enamorado y sus seres queridos.

En ese contexto, la pareja compartió besos y cariños frente al público, quienes comenzaron a corear con ánimos “¡Que se casen, que se casen!”, a lo que Tini reaccionó sin miedo.

Primero, la artista asintió con la cabeza al escuchar lo que decían sus fans, para después reafirmar su respuesta levantando su pulgar.

Según quienes estuvieron en el show, vieron que Tini dijo levemente “sí, nos vamos a casar”, causando aún más emoción a sus fans.

La escena rápidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores, sobre todo porque la pareja llevaba una historia marcada por altos y bajos.

Tini y Rodrigo De Paul comenzaron su relación en octubre de 2021. Más tarde, en agosto de 2023, decidieron tomar diferentes caminos.

Sin embargo, en marzo de 2025 retomaron su romance, reavivando así las ilusiones de quienes seguían de cerca su historia de amor, que ahora arrojaría una nueva faceta como marido y mujer.

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