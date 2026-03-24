Restricción vehicular 2026: fecha de inicio de la medida en la Región Metropolitana y en qué vehículos se aplica

Ya estamos acercándonos a fines de marzo, incluso ya llegó el otoño en nuestro país, época en la que suele empeorar la calidad de aire. En este sentido, muchas personas tienen dudas sobre la fecha de inicio de la restricción vehicular en la Región Metropolitana este 2026.

Es importante recalcar que esta medida se inicia todos los años en la capital del país y genera que múltiples vehículos vean afectada su movilidad.

La restricción vehicular pertenece al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente. Mientras que el objetivo es proteger la calidad del aire en meses de otoño e invierno, que es cuando más empeora el panorama.

Cuándo inicia la restricción vehicular en la Región Metropolitana y en qué vehículos rige

Cada año, esta medida empieza a regir el 1 de mayo. Sin embargo, como esta fecha es feriado por el Día del Trabajador, se aplicará el lunes 4 de mayo por primera vez en la Región Metropolitana.

Vale señalar que la restricción vehicular rige entre lunes y viernes, excepto feriados. En tanto, el horario es de 07:30 a 21:00 horas.

En este sentido, próximamente, las autoridades darán a conocer el calendario que definirá a los vehículos que se verán afectados cada día por la medida, dependiendo del último número de su patente.

Los vehículos en que rige la restricción vehicular son estos:

Motocicletas inscritas antes del 2002 / Motocicletas inscritas antes del 2010

Automóviles, station wagons y similares previos al 1 de septiembre del 2011 (sin sello verde)

Vehículos de transporte de carga que no tienen sello verde

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros que no tienen sello verde

En tanto, es importante dejar claro que los días en que se decrete preemergencia ambiental, aumentará la cantidad de vehículos con restricción vehicular con el fin de cuidar la calidad del aire. De este modo, es importante a estar pendiente a lo que informen las autoridades.

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