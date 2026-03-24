Marcando hitos: ‘Gata Only’ de Cris Mj y FloyyMenor llega a los 2 mil millones de reproducciones en Spotify

El género urbano en Chile ha sido uno de los temas más escuchados en este último tiempo. Con la revolución de diferentes artistas que muestran su estilo a través del trap, reggaetón y ritmos energéticos, un nuevo hito llega a marcar esta realidad.

Se trata de ‘Gata Only’ la canción de FloyyMenor y Cris Mj, que obtuvo gran popularidad desde su lanzamiento en 2024.

Fue tanto el éxito, que ahora se registró que el single llegó a los 2 mil millones de reproducciones en Spotify, marcando un nuevo logro para los artistas nacionales que han sonado en diferentes países.

También habían logrado otro hito, pero en TikTok, al conseguir más de 50 millones de publicaciones que utilizaron el tema en sus videos.

El éxito de Gata Only

La canción fue estrenada el 2 de febrero de 2024, y rápidamente tomó popularidad entre los internautas.

La música, que demuestra la esencia del género urbano, envuelve el ritmo del reggaetón con una letra pegadiza.

Alcanzó el No. 1 del Hot Latin Songs de Billboard, siendo la mejor canción en español del año por Rolling Stone.

También casi llegó al No. 1 en el Top Global de Spotify pero quedó en segundo lugar, tras el lanzamiento del álbum de Taylor Swift que se tomó la mayoría de las posiciones.

A pesar de los años, ‘Gata Only’ sigue sonando en las calles, consiguiendo la cifra de 2 mil millones de reproducciones a tan solo 780 días de su lanzamiento, lo cual marca un hito para los artistas creadores del hit.

La canción obtuvo un remix con Ozuna y Anitta.

Los oyentes de Gata Only

Cris Mj ha sido uno de los artistas urbanos chilenos más reconocidos del mundo. Su éxito comenzó con su icónica canción ‘Una noche en Medellín’ que hasta un remix se llevó con Karol G y Ryan Castro.

De ahí en adelante, el oriundo de La Serena no ha parado de hacer éxitos. Actualmente, está preparando su gira que lo llevará a su primer estadio en Chile, el Estadio Nacional para este 17 de abril.

En tanto, FloyyMenor, su popularidad llegó de un momento a otro. Con el éxito de Gata Only, sus canciones tomaron el pulso de reproducciones que también alzó al género urbano. Canciones como ‘Peligrosa’ o ‘Chica Atractiva’ son algunos de sus primeros hits.

El junte entre FloyyMenor y Cris Mj los llevó incluso a crear dos sencillos que estuvo a la espera de miles de fanáticos: ‘Después de La 1’ y ‘Déjame Pensar’.

Actualmente, lanzaron la canción ‘Luna Llena’ con Tobal Mj, que ya lleva más de tres millones de reproducciones en Spotify.

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