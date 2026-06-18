«No me vengan a decir que cuando me confesó que era gay…»: Padre de José Antonio Neme comparte potente descargo

Recientemente, en el programa Al Hueso sin Hueso de Círculo Central, Antonio Neme Fajur, padre del periodista y rostro de Mega, José Antonio Neme se sinceró sobre su vínculo con su hijo.

En este sentido, se descargó con respecto a una teoría relacionada con la reacción que habría tenido después de que su retoño le contó que era gay durante la adolescencia.

Antonio Neme revela su reacción al enterarse de la orientación sexua de su hijo

«Que no me vengan a decir que yo, hueón, porque cuando me confesó que era gay, a los 17 años, yo lo eché de la casa… es falso. ¡Es falso!», indicó el padre de José Antonio Neme.

Además, en esta oportunidad, el padre del periodista dio a conocer que desde la familia ya tenían sospechas sobre la orientación sexual de su hijo. Además, aseguró que cuando lo reconoció le entregó inmediatamente su apoyo.

«Nosotros ya suponíamos. (Yo le dije) ‘venga para acá hijo, aquí está su padre que lo va a apoyar siempre, siempre lo va a tener a su lado’, y en las peores crisis de él, ahí estuvo el papá», mencionó el padre de José Antonio Neme.

Además, reconoció que en sus primeros años de paternidad no pudo estar todo el tiempo que le hubiese gustado con su hijo. Esto debido a trabajo y diversos viajes.

«Descuidé los primeros años de él (…) Como yo viajaba tanto, yo llegaba y no me veía parte del equipo. Mi tiempo con José Antonio era malo y poco», confesó.

Además, Antonio Neme reconoció que actualmente se ve poco con su hijo en persona. No obstante, reconoció que constantemente sigue su trabajando en la pantalla chica. Además, lo elogió.

«Lo veo casi todos los días. Me da gusto, me da placer que haya un periodista tan preparado, tan valiente, tan culto, tan atrevido que no le importa nada. Eso me da orgullo, hueón», indicó.

En este sentido, valoró la reputación que ha conseguido José Antonio Neme. «La vara que él ha colocado en su vida profesional es muy alta. En las encuestas lo dan como número uno y él se lo ha ganado solo», expresó.

Además, aseguró que el éxito de su hijo es gracias al mismo trabajo que el ha realizado. «Solo se ha ido abriendo los espacios», expresó.

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