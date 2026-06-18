Restricción vehicular en Santiago 2026: estos vehículos no pueden circular este viernes 19 de junio

A partir del mes pasado que está rigiendo la restricción vehicular en Santiago. Medida que busca cuidar la calidad del aire en la capital. De este modo, diversos vehículos no pueden circular durante determinados días dependiendo el número de su patente.

Vale señalar que esta es una iniciativa que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, se aplica en meses de otoño e invierno que es cuando justamente se acumula más contaminación.

La restricción vehicular se aplica de lunes a viernes, entre 07:30 y 21:00 horas, excepto días festivos.

La restricción vehicular de este viernes 19 de junio

Los vehículos que tienen restricción vehicular este viernes 19 de junio son los que tienen patentes que terminan estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: 6 y 7.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 2, 3, 4, y 5.

Motocicletas de antes del 2002: 2, 3, 4, y 5.

Motocicletas inscritas desde 2002 a septiembre al 2010: 6 y 7.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4, y 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 2, 3, 4, y 5.

Vale señalar que existe la posibilidad que se añadan más números a la restricción vehicular en caso de que se declare alerta, preemergencia, o emergencia ambiental.

Por otra parte, los vehículos que no tienen sello verde no pueden circular por el Anillo de Américo Vespucio. Esto es independiente a su patente.

Además, resulta importante señalar que las multas por no cumplir con la restricción vehicular se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce en cerca de $70 mil a $90 mil. En este sentido, la recomendación en que los conductores estén pendientes a la medida para evitar multas y cuidar la calidad del aire.

Para conocer más información con respecto a esta medida se puede revisar el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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