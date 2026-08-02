La cruda confesión de rostro de TV durante su embarazo tras polémica con Raquel Argandoña: «por un momento pensé que lo había perdido»

A nueve meses del nacimiento de Alanna, Melina Noto volvió a recordar uno de los momentos más difíciles que vivió durante su embarazo, luego de que Raquel Argandoña revelara públicamente la noticia antes de que ella y Pangal Andrade lo hicieran públicamente.

La periodista abordó el episodio durante una conversación con Tanza Varela en el podcast de Revista Sarah, donde habló de las consecuencias emocionales que enfrentó tras la filtración.

La cruda confesión de rostro de TV durante su embarazo tras polémica con Raquel Argandoña

En la entrevista, la comunicadora explicó que, cuando se hizo pública la noticia, ni su familia ni sus amigos conocían el embarazo, por lo que todo ocurrió de forma inesperada.

Pese al impacto que tuvo en ese momento, aseguró que prefiere no seguir dándole importancia al tema: “Hoy da lo mismo, es una persona que en mi vida no tiene ningún tipo de importancia. Si algún día me toca trabajar con ella, yo seré lo más profesional que exista. Es un tema que tampoco me interesa volver a repetir”, afirmó.

Sin embargo, Meli Noto reconoció: “Lo único que hoy puedo decir, ya como mamá, es que a mí, siendo que ella tiene tantos problemas como mamá, no se me cruzaría en la cabeza hacerle mal a una embarazada”.

“Ella tiene dos hijos, vivió dos embarazos y sabe todo lo que eso significa. ¿Por qué generar ese dolor en otra persona si conoce lo que implica vivir ese proceso?”, agregó la argentina.

Las consecuencias de la polémica

Meli Noto reveló que el estrés fue tan intenso que en aquel momento contactó a su ginecólogo por temor a que el episodio hubiera afectado el embarazo: “La misma noche que ella lo dijo llamé al ginecólogo y le dije: ‘Necesito ir mañana urgente porque tengo miedo de haber perdido a mi hijo de todo lo que lloré’”, recordó.

“Había llorado tanto y estaba en un estado de tanto nerviosismo que empecé a temblar, me empezó a dar como urticaria”, señaló.

Por ese motivo, Meli Noto decidió mantenerse al margen de la polémica: “No quería seguir alimentando una bola de nieve. Yo solamente quería proteger a mi bebé”, explicó.

La situación fue tan compleja que incluso pidió la compañía de su madre, quien estaba en Argentina: “La había pasado tan mal que por un momento pensé que lo había perdido. Imagínate que tuvo que venir mi mamá desde Argentina porque yo se lo pedí”, contó.

Por último, Melina Noto fue categórica al referirse a las razones que, a su juicio, hubo detrás de la filtración: “Sé que fue con maldad. Sé que fue para herir”, sostuvo.

“Nunca tuvo un contacto conmigo. Entonces verme herida simplemente por ser la pareja de alguien me hizo sentir muy vulnerable”, concluyó.

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