Protagonizó una de las series más destacadas de la historia: Fallece a los 80 años recordado actor internacional

Una triste noticia acaba de sacudir al mundo del espectáculo hace solo algunas horas. El actor estadounidense Vincent Pastore, reconocido por interpretar a Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero en la exitosa serie The Sopranos, falleció a los 80 años.

Según la información difundida, el intérprete fue encontrado sin vida el pasado 1 de agosto en su casa ubicada en el Bronx, Nueva York, luego de que vecinos alertaran que no sabían de él desde hacía varios días. Por ahora, las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte.

Fallece a los 80 años recordado actor internacional

Nacido el 14 de julio de 1946 en el Bronx, Vincent Pastore sirvió en la Guerra de Vietnam antes de estudiar Arte Dramático en la Universidad Pace, formación que marcó el inicio de una extensa carrera en el cine y la televisión.

Durante la década de los 90 participó en producciones como Goodfellas, Carlito’s Way y Men of Respect. Más adelante también integró el elenco de The Jerky Boys: The Movie (1995) y de la película para televisión Gotti (1996), donde compartió escena con Tony Sirico, Frank Vincent y Dominic Chianese, actores que posteriormente volverían a coincidir con él en The Sopranos.

El mayor reconocimiento de Vincent Pastore llegó en 1999, cuando se incorporó a The Sopranos, la serie creada por David Chase.

En la producción interpretó a Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero, uno de los colaboradores más cercanos de Tony Soprano, personaje encarnado por James Gandolfini.

La historia de su personaje, quien termina convirtiéndose en informante del FBI, dio origen a una de las escenas más recordadas de la serie, consolidando a Vincent Pastore como uno de los rostros más emblemáticos de la ficción, ganadora de múltiples premios Emmy.

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