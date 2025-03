Con palo directo a Raquel Argandoña por arruinar el momento: Melina Noto confirma embarazo junto a Pangal Andrade

En el capítulo de ayer de «Tal Cual«, de TV+, Raquel Argandoña, panelista del espacio, reveló una noticia inédita. Se trata sobre Pangal Andrade, su ex yerno, quien espera su primer hijo junto a la argentina Melina Noto.

Así, Raquel Argandoña filtró en medio del programa la conversación que tuvo con el chico reality y deportista:

«Me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe. Yo dije, ‘¿será cierto o será mentira?’, y anoche le dije Pangal, ‘me enteré que van a ser papás, te felicito, ya que en el reality habías mencionado que querías ser papá’. Después contestó ‘muchas gracias‘ con unos corazoncitos».

Melina Noto confirmó que está embarazada de Pangal Andrade

Esto generó reacción inmediata en redes sociales, donde los usuarios se mostraron enojados con Raquel Argandoña, ya que no le correspondía dar una noticia tan importante en vivo.

Por su parte, la propia Melina Noto le dedicó una historia de Instagram a la panelista, mostrando su enojo, y además, confirmando la importante noticia junto a Pangal Andrade:

«Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones. Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo«.

Por último, le mandó otro palito a Raquel Argandoña: «Espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz que seré mamá«.

Sin embargo, a solo unos pocos minutos de subir la historia a su cuenta de Instagram, Melina Noto decidió borrar la foto.

